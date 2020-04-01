COVID-19: у США за добу померли 912 осіб - рекордна кількість жертв з початку пандемії. ІНФОГРАФІКА

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31 березня в США від коронавірусу померли 912 осіб, що є найбільшою кількістю жертв за добу з початку пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані статистики захворювань коронавірусом Worldometers.

При цьому США вийшли на перше місце в світі за кількістю смертей за минулу добу. Так кількість заражених перевищила 188,6 тис. осіб, кількість померлих - 4 тисячі.

Всього за 31 березня у світі жертвами коронавірусу стали 4553 людини. Крім США, найбільше смертей зафіксовано в Італії (837), Іспанії (748) і Франції (499).

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Нагадаємо, всього в світі станом на 1 квітня зафіксовано 859 796 випадків зараження корона вірусом випадків інфікування COVID-19. Померла 42 341 особа.