COVID-19: у США за добу померли 912 осіб - рекордна кількість жертв з початку пандемії. ІНФОГРАФІКА

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COVID-19: у США за добу померли 912 осіб - рекордна кількість жертв з початку пандемії. ІНФОГРАФІКА

31 березня в США від коронавірусу померли 912 осіб, що є найбільшою кількістю жертв за добу з початку пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані статистики захворювань коронавірусом Worldometers.

При цьому США вийшли на перше місце в світі за кількістю смертей за минулу добу. Так кількість заражених перевищила 188,6 тис. осіб, кількість померлих - 4 тисячі.

COVID-19: у США за добу померли 912 осіб - рекордна кількість жертв з початку пандемії 01

Всього за 31 березня у світі жертвами коронавірусу стали 4553 людини. Крім США, найбільше смертей зафіксовано в Італії (837), Іспанії (748) і Франції (499).

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COVID-19: у США за добу померли 912 осіб - рекордна кількість жертв з початку пандемії 02

Нагадаємо, всього в світі станом на 1 квітня зафіксовано 859 796 випадків зараження корона вірусом випадків інфікування COVID-19. Померла 42 341 особа.

Коронавірус і карантин
карантин США COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+10 Злий Грицько
А в США, Италии и Китае тоже Порошенко уничтожил? COVID-19: в США за сутки умерли 912 человек - рекордное число жертв с начала пандемии - Цензор.НЕТ 2101
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01.04.2020 12:21
+8 кацахол
Савок сдох. Даганяй.
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01.04.2020 12:28
+7 Cheba AtWork
Конечно, это всё он, проклятый. А ещё он с Обамой дружил, они вдвоем в лифтах у кацапов такое творили...
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01.04.2020 12:41
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