ДБР почало провадження через незаконне вивезення протиепідемічних товарів до Португалії та Чехії

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Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) почали розслідування за фактом незаконного експорту товарів протиепідемічного призначення за кордон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, посадовці Державної митної служби України не вжили належних заходів щодо заборони експорту товарів протиепідемічного призначення, що заподіяло тяжкі наслідки інтересам держави. Зазначені товари транспортувалися до підприємств, зареєстрованих в Португалії та Чехії", - йдеться в повідомленні.

Службовцям митниці інкримінують неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків.

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У разі доведення вини, їм загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років із забороною обіймати певні посади на строк до 3 років та штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.