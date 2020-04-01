Лідери п'яти держав закликали створити глобальний альянс проти коронавірусу

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Лідери Німеччини, Йорданії, Ефіопії, Сінгапуру та Еквадору закликали створити "глобальний альянс проти коронавірусу".

Про це йдеться в заяві п'яти лідерів у спільній статті в британському виданні The Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Заяву підписали президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, король Йорданії Абдалла II, президентка Ефіопії Сале-Ворк Зевде, президент Сінгапуру Халіма Якоб і президент Еквадору Ленін Морено.

Автори статті вважають необхідною міжнародну кооперацію під час розробки вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 та її подальший справедливий розподіл по всьому світу.

"Перед цим вірусом ми всі рівні, і нам потрібно працювати разом, щоб перемогти його. Ця пандемія не пощадить жодної країни, незалежно від того, наскільки розвинена її економіка і технології та наскільки великі її можливості. Доступність вакцини та ефективного методу лікування захворювання по всьому світу мають стати видатним прикладом "глобального суспільного надбання". Кризи, подібні нинішній, виявляють кращі і гірші сторони в людях", - йдеться в заяві.

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