НАТО завтра схвалить новий пакет допомоги Україні та Грузії, - Столтенберг

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Міністри закордонних справ країн-членів НАТО мають намір схвалити новий пакет допомоги для України та Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в середу на віртуальній пресконференції, анонсуючи порядок денний для майбутнього засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке відбудеться у форматі відео-конференції 2 квітня, повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

"Я очікую, що міністри схвалять новий пакет підтримки для Грузії та України, ми обговоримо наше партнерство, зокрема навчання в Чорноморському регіоні, який представляє стратегічну важливість для НАТО", - повідомив він.

За словами Столтенберга, пакет, який буде схвалено завтра, буде додатковим до вже існуючих.

Нагадаємо, раніше Україна попросила у НАТО міжнародної допомоги в боротьбі з коронавірусом.

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