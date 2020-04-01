Більш ніж половина українців заявили, що обмежили вихід із дому через карантин, але 31% все одно виходять щодня, - опитування

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Більш ніж половина українців заявили, що обмежили вихід із дому через карантин, але 31% все одно виходять щодня, - опитування

Кожен десятий опитаний заявив, що взагалі не дотримується карантину і не обмежив вихід із дому.

Про це свідчить опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

"Більш ніж половина опитаних заявили, що обмежили вихід з дому у зв’язку з карантином. Третина зазначили, що дотримуються часткових обмежень. Лише кожен десятий зазначив, що не дотримується карантину. Найчастіше про повне самообмеження зазначали мешканці Центру, жінки та представники найстаршої вікової групи", - йдеться в повідомленні.

Більш ніж половина українців заявили, що обмежили вихід із дому через карантин, але 31% все одно виходять щодня, - опитування 01

При цьому 18% опитаних продовжують виходити з дому кілька разів на день, 31% - щодня. Взагалі не залишати житло намагаються 7% українців.

Більш ніж половина українців заявили, що обмежили вихід із дому через карантин, але 31% все одно виходять щодня, - опитування 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": 49% українців підтримали б запровадження надзвичайного стану в країні, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Серед головних причин виходу на вулицю опитані називають покупку продуктів (73%), необхідність ходити на роботу або купити ліки в аптеці (по 28%).

Більш ніж половина українців заявили, що обмежили вихід із дому через карантин, але 31% все одно виходять щодня, - опитування 03

52% опитаних заявили, що якщо запровадять повну заборону на вихід на вулицю, згодні просидіти за ґратами понад 5 днів. 10% сказали, що не витримають довше одного дня.

Більш ніж половина українців заявили, що обмежили вихід із дому через карантин, але 31% все одно виходять щодня, - опитування 04

Опитування було проведено 25-30 березня методом телефонного інтерв'ю на підставі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

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Коронавірус і карантин
карантин опитування COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 кацахол
Ну, я виходжу щодня. У мене карантину нема. В неділю й ту по хворим промотався. Добре що погода була хороша, хоч мотом покатався.
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01.04.2020 13:05
+5 Otto Schnippler
Более половины украинцев заявили, что ограничили выход из дому из-за карантина, но 31% все равно выходят каждый день, - опрос - Цензор.НЕТ 5198
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01.04.2020 13:05
+5 NonCFist
Форточку открой Более половины украинцев заявили, что ограничили выход из дому из-за карантина, но 31% все равно выходят каждый день, - опрос - Цензор.НЕТ 7192
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01.04.2020 13:07
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