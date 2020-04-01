Більш ніж половина українців заявили, що обмежили вихід із дому через карантин, але 31% все одно виходять щодня, - опитування

Про це свідчить опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.
"Більш ніж половина опитаних заявили, що обмежили вихід з дому у зв’язку з карантином. Третина зазначили, що дотримуються часткових обмежень. Лише кожен десятий зазначив, що не дотримується карантину. Найчастіше про повне самообмеження зазначали мешканці Центру, жінки та представники найстаршої вікової групи", - йдеться в повідомленні.
При цьому 18% опитаних продовжують виходити з дому кілька разів на день, 31% - щодня. Взагалі не залишати житло намагаються 7% українців.
Серед головних причин виходу на вулицю опитані називають покупку продуктів (73%), необхідність ходити на роботу або купити ліки в аптеці (по 28%).
52% опитаних заявили, що якщо запровадять повну заборону на вихід на вулицю, згодні просидіти за ґратами понад 5 днів. 10% сказали, що не витримають довше одного дня.
Опитування було проведено 25-30 березня методом телефонного інтерв'ю на підставі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.