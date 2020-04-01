У Луцьку четверо медиків заразилися коронавірусом

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У чотирьох медиків однієї з лікарень Луцька підтвердили інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Волинської облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"За останню добу на Волині виявлено 4 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Усі особи обстежувались з профілактичною метою під час проведення протиепідемічних заходів серед медпрацівників у відділенні інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, в області ще 10 осіб чекають підтвердження результатів, зразки яких на дослідженні в регіональному лабораторному центрі. Загалом у Волинській області здійснили 99 ПЛР-аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них 51 - в осіб з підозрою, і 48 - у осіб, які контактували з громадянами з-за кордону.

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