У Луцьку четверо медиків заразилися коронавірусом

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У Луцьку четверо медиків заразилися коронавірусом

У чотирьох медиків однієї з лікарень Луцька підтвердили інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Волинської облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"За останню добу на Волині виявлено 4 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Усі особи обстежувались з профілактичною метою під час проведення протиепідемічних заходів серед медпрацівників у відділенні інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, в області ще 10 осіб чекають підтвердження результатів, зразки яких на дослідженні в регіональному лабораторному центрі. Загалом у Волинській області здійснили 99 ПЛР-аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них 51 - в осіб з підозрою, і 48 - у осіб, які контактували з громадянами з-за кордону.

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Коронавірус і карантин
карантин Луцьк COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 Вася Шевченко f77d76ba
ну вот... 4 активных бойца и выбыли (временно) с этого фронта
как еще кричать чтоб обеспечили в первую очередь средствами защиты медиков в инфекционках...а не депутатов в зале зрады!!!
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01.04.2020 13:02
+7 Svetlana Odessa
Люди, не ходите по врачам, они сейчас все потенциально инфицированы и опасны для контактных.
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01.04.2020 13:03
+2 Aleks_15
этих медиков возят на работу спец машины, а водителей проверили, их семьи и т.д.?
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01.04.2020 13:04
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