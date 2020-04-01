У разі втрати доходу через карантин у 60% українців гроші закінчаться менш ніж через місяць, - опитування групи "Рейтинг"

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63% опитаних українців заявили, що їхніх заощаджень за умови припинення отримання доходів вистачить менш ніж на місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

"Майже 60% опитаних зазначили, що їхніх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менш ніж на місяць. 16% зазначили, що їм вистачить збережень на термін до 2-х місяців, 7% – до 3-х місяців. 6% – до пів року, 3% – до року і більше", - йдеться в повідомленні.





Водночас 44% респондентів оцінили свій емоційний стан за останній тиждень як спокійний, 23% - як напружений.

"Вищий рівень тривожності фіксується серед жінок та старшого населення. 80% опитаних оцінюють протягом останнього тижня відносини з людьми, з яким проживають, як спокійні, лише 8% – як напружені", - йдеться в повідомленні.

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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020 р.), ІІ хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020 р.).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

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