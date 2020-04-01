57 випадків COVID-19 підтверджено на Київщині, більшість з них в Обухівському і Києво-Святошинському районах, - ОДА

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За даними Центру громадського здоров'я, у Київській області станом на ранок 1 квітня 2020 року офіційно подтверждено 57 випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

З 57 хворих 19 - в Обухівському р-ні, смт Козин, с. Романків, м. Українка (в т.ч. 2 дитини); 12 - в Києво-Святошинському р-ні, м. Вишневе, м.Боярка, с. Лісники, с. Гатне, с. Дмитрівка, с. Софіївська Борщагівка, с. Тарасівка; 6 у м. Бориспіль; по 3 - у м. Біла Церква та в м. Бровари; по два - в м. Обухів, в м. Ірпінь і в Васильківському р-ні, с. Рославичі; по одному в Бориспільському р-ні, с. Гнідин, в м. Ворзель, м. Гостомель, м. Буча, в Білоцерківському р-ні, с. Фурси, в Броварському р-ні, с. Зазим'я, в Ставищенському р-ні, с. Ставище, в Макарівському р-ні, с. Мостище.

З них на стаціонарному лікуванні 20 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) 37.

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Одужали - 1. Померло - 3.

За віком хворих: 1-10 років - 3,5%; 11 - 20 років - 3,5%; 21 - 30 років - 8,8%; 31-40 років - 24,5%; 41 - 50 років - 35%; 51 - 60 років -19,2%; 61-70 років - 1,8%; 70 років - 3,5%.

Підозру на зараження мають 223 особи: Обухівський р-н; Києво-Святошинський р-н ; Броварський р-н; Бориспільський р-н; Вишгородський р-н; Макарівський р-н; Фастівський р-н; Васильківський р-н; Бородянський р-н; Переяслав-Хмельницький р-н; Баришівський р-н; Рокитянський р-н; Білоцерківський р-н; Яготинський р-н; с. Коцюбинське; м. Біла Церква; м. Буча; смт Ворзель, смт Івнків, м. Гостомель, м. Буча м. Ірпінь.

Встановленно медичне спостереження за 567 контактними особами.