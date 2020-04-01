Денис Єрмак визнав автентичність записів Лероса

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Денис Єрмак визнав автентичність записів Лероса

Денис Єрмак, брат глави ОП Андрія Єрмака, визнав, що записи, на яких він обговорює питання призначення людей на державні посади - справжні. Він каже, що вів ці бесіди як керівник громадської організації, що пропонує владі варіанти реформ.

Про це Денис Єрмак написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Брат глави ОП нагадав, що згідно із законом громадяни України мають право звертатися до органів влади з пропозиціями та рекомендаціями.

"Розуміючи, що в нашій країні дуже багато розумних, конструктивних людей, які хочуть та можуть щось змінити на краще – я придумав ідею створення Бюро, яке б збирало ідеї та пропозиції, відбирало б найкращі та займалося адаптацією та всебічною перевіркою цих проектів, ідей та пропозицій та подавало б згідно до чинного законодавства до органів державної влади", - написав Дениc Єрмак.

Він наводить посилання на на сайт організації під назвою "Українське Бюро Національного Розвитку", більшість сторінок сайту нині в розробці.

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"Я зустрічався і зустрічаюсь із багатьма людьми в рамках тієї роботи, яку я описав вище (проекти, ідеї, зауваження). І маю на це право! Так, Андрій мій рідний брат – голова офісу Президента, але якщо мій брат у владі – я не маю права здійснювати свої права як громадянина? Вважаю, що маю це право", - написав Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Єрмак, ти п@здун!" - Лерос оприлюднив документи, в яких брат глави ОП рекомендує призначити Купчака в "Енергоатом". ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

"На плівках я зустрічаюся з різними людьми, які пропонують різні проекти та ідеї, а також висвітлюють існуючі проблеми і корупційні схеми, які є у відповідних структурах", - пояснив він.

Брат глави ОП зазначив, що живе з батьками і заробляє близько 12 тисяч гривень, а з цінних речей у нього - подарований другом смартфон, ноутбук і велосипед.

"Хто під мене "підкладав" деякі "торпеди" і з якою метою, та ще й використовуючи спеціальне складне обладнання - не знаю, але зрозуміло, що це спрямована атака на мого брата Андрія Єрмака, який ДУЖЕ заважає певним олігархам і особливо російським спецслужбам (сам резонанс і увагу до плівок Лероса як в РФ (Гео, це ви не їх завдання виконували? Сорі що питаю, я вірю, що ви до такого не дійдете)", - додав він.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

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Записи Лероса
Лерос Гео Єрмак Денис
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Топ коментарі
+41 Махаббат Садыгов
Денис Ермак признал аутентичность записей Лероса - Цензор.НЕТ 3144
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01.04.2020 13:47
+39 wake up-UA
Денис Ермак признал аутентичность записей Лероса - Цензор.НЕТ 6693
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01.04.2020 13:42
+36 SANDY
експертизу можна не проводити - пакуйте паскуду в СІЗО Денис Ермак признал аутентичность записей Лероса - Цензор.НЕТ 7639 і другого дЄрмака також
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01.04.2020 13:42
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