"Всі в масках": у Зеленського розглядають посилення карантинних заходів із 6 квітня

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В Україні з 6 по 24 квітня може бути введений режим "всі в масках" і обмежена кількість людей на вулицях, оскільки саме на Великодні свята очікується пік захворюваності на коронавірус.

Про це йшлося в середу на щоденній селекторній нараді під головуванням Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На нараді було розглянуто можливість впровадження додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, йшлося про режим "всі в масках" з 6 по 24 квітня і обмеження кількості людей, які перебувають на вулиці. Адже саме на Великодні свята очікується пік захворюваності на коронавірус" , - наголошується в повідомленні.

Для запобігання такій ситуації влада провела переговори з усіма телевізійними групами про трансляцію великодніх богослужінь. "Поки тільки три телеканали не дали відповіді про такі покази, але переговори з ними тривають", - зазначили в пресслужбі президента.

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Коронавірус і карантин
Зеленський карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+25 Max Tik
Какими масками ? Где брать ? На улице - ебать верните Супрун олени!
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01.04.2020 13:46
+25 5 копійок
Дайош кожному маску! В смартфоні. "Все в масках": у Зеленского рассматривают ужесточение карантинных мер с 6 апреля - Цензор.НЕТ 7128
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01.04.2020 13:46
+19 Max Tik
Зебілам все доктор смерть !
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01.04.2020 13:47
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