Зеленський готовий направити до Італії бригаду медиків

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У відповідь на звернення Італії Україна може направити в цю країну бригаду медиків для боротьби з коронавірусом. Таку пропозицію підтримав президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради з представниками уряду, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків. Низка країн вже надали італійській стороні таку підтримку.

"Було б добре надати Італії бригаду з кількох наших фахівців, скажімо, анестезіологів, до того, як у нас настане пік хвороби. Тоді вони повернуться з неоціненним досвідом боротьби з пандемією. Однак ми маємо забезпечити їхню повну безпеку та найкращі умови роботи в Італії", – наголосив Зеленський.

Крім того, Аваков також запропонував допомогти Італії, надавши спирт для медичних потреб.

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