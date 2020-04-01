Ремонт доріг припиняти не можна. Це запорука економічного розвитку, - Шмигаль

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Уряд продовжуватиме реалізацію проєкту "Велике будівництво". Ремонт доріг не можна припиняти. Це запорука економічного розвитку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"Під час засідання Кабмін ухвалив рішення, яким пропонується поліпшити умови залучення інвестицій у розвиток дорожнього господарства. Для Державного агентства автомобільних доріг створюються додаткові можливості залучення понад 19 млрд грн під державні гарантії", - повідомив прем'єр.

За словами Шмигаля, це дозволить побудувати і відремонтувати дороги державного та місцевого значення і низку інфраструктурних об'єктів.

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