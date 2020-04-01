Ремонт доріг припиняти не можна. Це запорука економічного розвитку, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.
"Під час засідання Кабмін ухвалив рішення, яким пропонується поліпшити умови залучення інвестицій у розвиток дорожнього господарства. Для Державного агентства автомобільних доріг створюються додаткові можливості залучення понад 19 млрд грн під державні гарантії", - повідомив прем'єр.
За словами Шмигаля, це дозволить побудувати і відремонтувати дороги державного та місцевого значення і низку інфраструктурних об'єктів.