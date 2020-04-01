Чоловіка в Сумах оштрафували на 17 тис. грн за похід у магазин без маски

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Чоловіка в Сумах оштрафували на 17 тис. грн за похід у магазин без маски

Чоловік, який був у приміщенні продуктового магазину без маски, заплатить 17 тис. грн штрафу за порушення правил карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Судової влади України".

1 квітня 2020 року чоловіка, який перебував у приміщенні продуктового магазину без маски, Зарічний районний суд міста Сум притягнув до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину та наклав на нього штраф у розмірі 17 000 грн.

Відповідно до протоколу, ввечері 30 березня 2020 року чоловік зайшов до магазину без засобів захисту, тобто був у публічному місці без засобів індивідуального захисту (медичної або респіраторної маски), чим порушив п. 2 а рішення виконавчого комітету СМР №172 від 27.03.2020, відповідно до якого на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади заборонено перебувати в публічних місцях, громадському транспорті, без засобів індивідуального захисту, та скоїв правопорушення передбачене статті 44-3 КУпАП.

Вина чоловіка підтверджується зібраними матеріалами справи, які досліджені в суді. При призначенні адміністративного стягнення судом враховано характер скоєного правопорушення та особу правопорушника.

Також чоловікові доведеться сплатити і судовий збір у розмірі 420 грн 40 коп. на користь держави.

Постанова суду не набрала законної сили та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів.

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Топ коментарі
+24 Hedonism Bot a0fa4394
Совсем ипанулись?
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01.04.2020 14:08
+22 Romk@
Т.е МОЗ официально говорит что маска до сраки и носить не обязательно, на каких основаниях штраф? Можно тогда штрафовать что носки не красные.
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01.04.2020 14:10
+21 cloud2009 26ea8082
Мужчину в Сумах оштрафовали на 17 тыс. грн за поход в магазин без маски - Цензор.НЕТ 8118 возможно этот мужик будет первым кто выстрелит на следующем Майдане...

у власти крыша совсем ку-ку....
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01.04.2020 14:10
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