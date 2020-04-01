Пік епідемії COVID-19 в Україні очікується між 15 і 25 квітня, - Антон Геращенко

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Головне, а по суті єдине завдання карантину - це зупинити розвиток епідемії в геометричній прогресії.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Інфікованих COVID-19 в Україні набагато більше. Є ті, хто заразилися коронавірусом, симптоми якого дуже схожі з грипом, але не повідомляють про це медикам, і при цьому сидять вдома, не наражаючи на небезпеку інших. Інша частина інфікованих переносять COVID-19 легко і непомітно, майже як звичайну застуду. Але при цьому такі інфіковані особи можуть заражати інших. І заразили б дуже багатьох, якби на повну працював громадський транспорт, торгові центри та кафе з кінотеатрами", - підкреслив він.

За словами Геращенка, карантин було запроваджено 11 березня, коли кількість встановлених хворих була менше десяти.

"Це було болісне для мільйонів наших співгромадян рішення. Але це було правильне рішення! Але не варто займатися самообманом, важкі часи ще попереду. Порівняйте динаміку виявлення інфікованих в Україні та в Іспанії. 28 лютого в Іспанії було виявлено лише 33 інфікованих. А лише через 21 день серед інфікованих було вже 25 496 жертв вірусу! В Україні на 21 березня було виявлено 47 хворих, а вже через 11 днів - 669 інфікованих. Ми очікуємо пік епідемії приблизно на дати 15-25 квітня", - повідомив він.

Геращенко наголосив, що головне, а по суті єдине завдання карантину - це зупинити розкручування епідемії в геометричній прогресії.

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