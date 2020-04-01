У Дніпрі із 3 квітня на карантин закривають парки і забороняють ремонт у квартирах

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Для боротьби з поширенням коронавірусу в Дніпрі із 3 квітня посилюють обмежувальні заходи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна-24" заявив мер Дніпра Борис Філатов.

"Із 3 числа ми закриваємо громадські місця, парки. Люди сприймають це погано, але ми ведемо роз'яснювальну роботу. На жаль, потрібно потерпіти. Плюс ми забороняємо в багатоквартирних будинках ремонт. Ненормально, коли люди сидять на карантині, а їм у відповідь стукають молотками і перфораторами. Це не стосується новобудов, але в багатоквартирних будинках доведеться потерпіти", - повідомив Філатов.

Також мер Дніпра повідомив, що за 31 березня в місті були оштрафовані п'ять осіб на 17 тисяч гривень за порушення карантинних заходів.

Крім цього місцева влада просить храми надати список постійних парафіян, яким планується розвозити продуктові великодні набори, які централізовано освятять батюшки.

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