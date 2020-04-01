Село на Івано-Франківщині, у якому спалах COVID-19, не можуть ізолювати через державну трасу

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В Івано-Франківській області село Вовчківці, що в Снятинському районі, не можуть закрити на карантин через спалах коронавірусу, бо воно виходить на державну трасу Н-10, межує із багатьма селами і має 8 в'їздів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів голова Вовчківської сільської ради Іван Рурик.

"У нас село має таке розташування, що його практично закрити неможливо. Частина села виходить на державну трасу Н-10. У нас вісім виїздів і ми межуємо через річку з іншими селами. Тобто, село фізично закрити неможливо…. Втім, з якою метою? Якщо з метою, щоб люди знаходились вдома, то це вже не актуально. Це треба було робити до летального випадку. А до цього ми навіть не знали, що офіційно в людей підтвердили коронавірус", - зазначив він.

За його словами, обмежувальні заходи у Вовчківцях ввели як і усюди - 16 березня. Тоді ще селяни їх серйозно не сприймали. Ситуація змінилась 20 березня, коли госпіталізували перших жителів села. Вже після летального випадку, коли дорогою до лікарні помер чоловік з Вовчківців з підозрою на COVID-19, карантин у селі вирішили посилити.

"Так, у нас складна ситуація... Магазини закриті. Інформаційна кампанія ведеться: всі паркани обклеєні. Людей в селі практично немає, всі на самоізоляції. Спрацювала свідомість людей. Село кроплю щодня гідрохлоридом натрію. Допомагає місцевий фермер", - констатував голова сільради.

Він зізнається, що сам щодня возить продукти людям, які на самоізоляції і які не мають рідних, щоб їм допомогти. Таких у селі є 4 сім’ї. Решта селян справляються самі, але з дому намагаються не виходити