Мінкульт розповів про роботу театрів і виставок на карантині

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Театри транслюють вистави з репертуару в YouTube, а також викладають архівні записи. Крім цього, можна відвідати віртуальні музеї та екскурсії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Під час карантину культурно-мистецькі заклади успішно працюють в режимі онлайн. Всі театри сфери управління МКІП мають YouTube-канали, де можна долучитись до перегляду як архівних вистав, так і трансляції вистав діючого репертуару", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на сайті міністерства опубліковано посилання на ресурси установ, де користувачі можуть пройти 3D-тур і подивитися виставки та культурні пам'ятки в режимі онлайн.

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Таким чином, всі охочі можуть пройти 3D-тур державним історико-архітектурним заповідником "Хотинська фортеця", експозиціями Жовківського замку, Національним музеєм Голодомору-геноциду, національним заповідником "Софія Київська", Кирилівською церквою, музеєм народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, музеєм Заповіту Т. Шевченка, Золочівським, Олеським і Збаразьким замками, садибою Маркіяна Шашкевича у с. Підлісся, Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником, Національним музеєм-заповідником українського гончарства, а також віртуальною експозицією історико-архітектурного заповідника "Кам'яна Могила" та Національним музеєм Другої світової війни.

З повним переліком виставок, музеїв і пам'ятників культури можна ознайомитися на сайті Мінкультури та інформполітики.