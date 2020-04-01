Влада виплачуватиме допомогу найбіднішим верствам населення під час карантину, - Зеленський

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Влада складе списки малозабезпечених категорій громадян, щоб надати фінансову допомогу найбіднішим українцям під час карантину.

Про це йшлося на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Зараз в Україні зафіксовано 669 випадків захворювання, 120 з яких підтверджено за минулу добу.

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"Ми бачимо, що карантин потрібен. Я впевнений, що він врятує багато життів. Однак уряд мусить знайти кошти, щоб допомогти найбіднішим українцям. Складіть список якомога швидше, і давайте розрахуємо, скільки грошей ми можемо виділити", – звернувся Глава держави до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.