Кабмін посилить карантинні заходи на час спалаху COVID-19, - глава МОЗ Степанов

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Нові обмеження будуть застосовуватися щодо транспорту, самоізоляції, а також обсервації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, відповідне рішення ухвалено з ініціативи Міністра охорони здоров'я України Максима Степанова на засіданні Кабінету Міністрів України 1 квітня з доопрацюванням до 2 квітня.

"Наші дії спрямовані на те, щоб максимально захистити українців від коронавірусу. Ми хочемо запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів: домашня ізоляція, домашній карантин та соціальне дистанціювання осіб віком від 60 років. Також пропонуємо обмежити відвідування парків та зон відпочинку, забезпечити зупинку громадського транспорту. Разом з цим ми уточнюємо перелік випадків, коли не застосовуються обмеження, передбачені карантинними заходами", - заявив Степанов.

За його словами, нова команда міністерства тісно співпрацює з усіма відомствами та органами влади, щоб протягом дня доопрацювати постанову і врахувати позиції всіх сторін.

"Ми працюємо фактично у цілодобовому режимі, щоб у результаті вийти на якісний документ, який справді допоможе боротися з коронавірусом в Україні", - резюмував Степанов.

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