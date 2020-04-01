Ілон Маск готовий безкоштовно розіслати по світу апарати штучної вентиляції легень

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Ілон Маск готовий безкоштовно розіслати по світу апарати штучної вентиляції легень

Американський бізнесмен, засновник компанії SpaceX і керівник Tesla Ілон Маск заявив, що готовий безкоштовно розіслати в лікарні світу апарати штучної вентиляції легень для порятунку хворих на коронавірус.

Про це Маск повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

За словами Маска, у його компаній є апарати штучної вентиляції легень, схвалені американським Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (Food and Drug Administration, FDA), які вони готові розіслати по світу. Бізнесмен не уточнив кількість апаратів.

"У нас є додаткові схвалені FDA апарати. Доставимо в лікарні по всьому світу в регіони доставки "Тесла". Пристрої і доставка - безкоштовні. Єдина вимога - щоб обладнання надійшло до пацієнтів негайно, а не зберігалося на складі. Будь ласка, дайте знати мені або Tesla", - написав Маск.

Раніше повідомлялося, що автовиробникам Ford Motor Co, General Motors Co і Tesla Inc надали дозволи на виробництво апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

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Коронавірус і карантин
карантин Ілон Маск COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+46 XENOmorph X e9763c3a
Тільки не кажіть це нашим олігархам.
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01.04.2020 15:42
+31 18c49ed2
Илон Маск готов бесплатно разослать по миру аппараты искусственного дыхания - Цензор.НЕТ 8107
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01.04.2020 15:44
+22 iMedvedeff
Это ж 100% навар можно замутить! Да Радуцкий? Илон Маск готов бесплатно разослать по миру аппараты искусственного дыхания - Цензор.НЕТ 3846
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01.04.2020 15:45
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