Кількість інфікованих коронавірусом на Житомирщині збільшилася до 6 осіб, - ОДА

856

У Житомирській області зареєстровано ще один випадок коронавірусу.

Про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо нові результати ПЛР-аналізу від обласного лабораторного центру. За підсумками дослідження COVID-19 виявлено в жінки 1971 року народження, яка проживає разом із хворим у Бердичеві", - розповів він.

Також читайте: Захворілого на коронавірус жителя Житомирщини виписали на самоізоляцію: стан покращився, температура 36,6, - ОДА

На цей момент жінка в задовільному стані і перебуває на самоізоляції під контролем лікарів.

Як повідомляє пресслужба Житомирської ОДА, станом на 14:00 1 квітня в області зареєстровано 6 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.