Зростання цін на соціально значущі товари зупинено: деякі продукти навіть подешевшали, - Шмигаль

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Зростання цін на соціально значущі товари зупинено: деякі продукти навіть подешевшали, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив Президента України Володимира Зеленського, що зростання цін на соціально значущі товари припинилося.

Про це йшлося на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Очільник уряду (Денис Шмигаль. - Ред.) повідомив, що було зупинено зростання цін на соціально значущі товари, деякі продукти навіть подешевшали", - повідомили в ОП.

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Коронавірус і карантин
Зеленський карантин продукти ціни Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+11 ьля
остановлен рост, ага. деньги кончились у людей, не берут по 45 гречку.
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01.04.2020 16:07
+9 Валерій Atman
це де? В буфеті верховної ради?
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01.04.2020 16:10
+6 Ирина Писковая
ты не преЗЕдента, ты меня заверь...вы там о..ели все.. картошка -18, лук - 16, масок нет или барыжат от 50 грн...
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01.04.2020 16:12
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