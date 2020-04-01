Зростання цін на соціально значущі товари зупинено: деякі продукти навіть подешевшали, - Шмигаль

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив Президента України Володимира Зеленського, що зростання цін на соціально значущі товари припинилося.

Про це йшлося на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Очільник уряду (Денис Шмигаль. - Ред.) повідомив, що було зупинено зростання цін на соціально значущі товари, деякі продукти навіть подешевшали", - повідомили в ОП.

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