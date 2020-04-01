В інфікованої COVID-19 мешканки Ірпеня народилася здорова дитина

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Мешканка Ірпеня, у якій зафіксовано COVID-19, народила здорову дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив перший заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин.

"Сьогодні прийшов результат ПЛР-діагностики новонародженого від жінки з міста Ірпінь Київської області, хворої COVID-19. На щастя, ПЛР-аналіз негативний. Дитина почувається добре, залишається під наглядом наших лікарів. Через кілька днів зробимо повторний аналіз", - заявив він.

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Нагадаємо, 24 березня стало відомо, що вагітну жінку з Ірпеня госпіталізували з підозрою на коронавірус.

25 березня жінка народила хлопчика. Дитину помістили на карантин.