Уряд створив комісію для виконання рішень ЄСПЛ

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Кабінет Міністрів на засіданні 1 квітня ухвалив постанову про створення Комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України прийняв постанову про утворення Комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини. Такий крок дозволить забезпечити ефективну взаємодію органів державної влади задля своєчасного виконання рішень ЄСПЛ", - говориться в повідомленні.

Як зазначив Міністр юстиції Денис Малюська, Україна займає третє місце за кількістю справ, які перебувають на розгляді у Європейському суді.

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За його словами, кількість заяв у таких справах проти України сягає 8 700., що становить 14,5 % від загальної кількості зареєстрованих Європейським судом справ щодо 47 держав-членів Ради Європи.

"Станом на 20 березня 2020 року Європейським судом ухвалено 1 434 рішень, якими констатовано порушення Україною положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї. Ми маємо забезпечити виконання цих рішень ЄСПЛ", - сказав Малюська.