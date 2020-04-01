ЄС заявив про невизнання указу Путіна, який забороняє іноземцям володіти землею в окупованому Криму

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Європейський Союз заявляє, що не визнає указу президента Російської Федерації Володимира Путіна, яким він вніс більшу частину територій окупованого Криму і Севастополя до списку прикордонних територій РФ, в яких іноземцям заборонено володіти землею.

"Європейський Союз не визнає незаконної анексії Кримського півострова Росією, що є явним порушенням міжнародного права. Тому Європейський Союз не визнає цей указ, який є ще однією спробою примусово інтегрувати незаконно анексований півострів до складу Росії. Крим є частиною України", - сказано в заяві прессекретаря у закордонних справах і політиці безпеки ЄС, опублікованому на сайті Європейської служби зовнішніх справ у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В ЄС також зазначили, що цей указ є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки це - "ще один крок до введення російського громадянства на півострові" і також може призвести до необґрунтованого позбавлення майна.

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"ЄС продовжує очікувати, що Росія припинить всі порушення міжнародного права на Кримському півострові. ЄС непохитний у своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підкреслюється в заяві.

Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін вніс практично всю територію окупованого Криму до переліку територій, на яких землею не можуть володіти особи без російського громадянства.

До переліку увійшли земельні ділянки таких районів: Бахчисарайського; Джанкойського; Кіровського; Красноперекопського; Ленінського; Нижньогірського; Роздольненського; Сакського; Сімферопольського; Радянського; Чорноморського. А також прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії та Ялти.

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