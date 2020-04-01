Білорусь заборонила вивозити з країни гречку, часник і цибулю

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Білорусь заборонила вивозити з країни гречку, часник і цибулю

Уряд Білорусі тимчасово заборонив вивозити з країни гречку, часник і цибулю.

Про це повідомляє пресслужба Ради Міністрів Республіки Білорусь, передає Цензор.НЕТ.

"Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 31 березня 2020 р № 185 встановлено тимчасову заборону на вивезення за межі Республіки Білорусь гречки, гречаної крупи, цибулі-сіянки, цибулі в головках і часнику незалежно від країни їх походження, зокрема під час розміщення у митні процедури експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території та реекспорту", - сказано в повідомленні.

Основні положення постанови вступають в силу після його офіційного опублікування і діють упродовж трьох місяців.

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Топ коментарі
+3 Підлога Маккартні
А картофку? Беларусь запретила вывозить из страны гречку, чеснок и лук - Цензор.НЕТ 2875
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01.04.2020 16:21
+1 simbi ter b7286f6d
под этой аббревиатурой скрывается таежнЫй союз хуйла?
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01.04.2020 16:30
+1 Підлога Маккартні
ЗАварите термосок шиповника (шипшины) там витамина Ц больше чем во всяких цытрусах-фигитрусах. рекомендую!!!1
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01.04.2020 16:52
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