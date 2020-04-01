Білоруські фанати відмовилися ходити на футбольні матчі: не віримо статистиці про COVID-19

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Білоруські фанати відмовилися ходити на футбольні матчі: не віримо статистиці про COVID-19

Фанати клубу "Неман" з Гродно заявили про бойкот національного чемпіонату з футболу через недовіру до офіційної статистики щодо поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Білоруський чемпіонат з футболу не припинено, попри епідемію коронавірусу. Ігри транслюють там, де раніше і не подумали б цього робити. І здебільшого сміються з нас", - йдеться в заяві фанатів футбольного клубу.

У зверненні до інших активних вболівальників вони зазначають: поки суспільству будуть брехати про реальну картину поширення захворювання, гродненські вболівальники не будуть відвідувати як домашні, так і виїзні матчі своєї команди. Фанати "Неману" закликають приєднатися до своєї акції також уболівальників інших клубів. Цей заклик вже підтримали ультрас солігорського "Шахтаря".

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Гродненці також закликали Білоруську федерацію футболу призупинити чемпіонат, як це зробили в усьому світі.

Білорусь залишилася єдиною країною Європи, де національний футбольний чемпіонат і інші масові спортивні заходи були припинені в зв'язку з епідемією.

У Білорусі також офіційно не оголошено карантин через коронавірус. Президент Олександр Лукашенко називає інформацію про коронавірус "психозом".

Коронавірус і карантин
Білорусь карантин футбол фанати COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Kenwood HiFi
Сразу видно - агенты Газдепа, трактор их вылечит
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01.04.2020 16:29
+3 Bigukrman я
да батька сказал вируса нет значит нет, он в Италии на футболе хорошо отдохнули, теперь по 1000 трупов грузовиками каждое утро вывозят, зато фанаты довольные остались.
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01.04.2020 16:32
+1 Поедатель Зябликов
Имеют право защищаться как считают нужным, пока это не нарушает моего права наслаждаться весной.
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01.04.2020 16:27
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