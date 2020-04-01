Білоруські фанати відмовилися ходити на футбольні матчі: не віримо статистиці про COVID-19

3255

Фанати клубу "Неман" з Гродно заявили про бойкот національного чемпіонату з футболу через недовіру до офіційної статистики щодо поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Білоруський чемпіонат з футболу не припинено, попри епідемію коронавірусу. Ігри транслюють там, де раніше і не подумали б цього робити. І здебільшого сміються з нас", - йдеться в заяві фанатів футбольного клубу.

У зверненні до інших активних вболівальників вони зазначають: поки суспільству будуть брехати про реальну картину поширення захворювання, гродненські вболівальники не будуть відвідувати як домашні, так і виїзні матчі своєї команди. Фанати "Неману" закликають приєднатися до своєї акції також уболівальників інших клубів. Цей заклик вже підтримали ультрас солігорського "Шахтаря".

Дивіться також: Лукашенко про ситуацію з коронавірусом: Працюю за формулою Трампа і молю Бога, щоб пік захворюваності пішов униз. ВIДЕО

Гродненці також закликали Білоруську федерацію футболу призупинити чемпіонат, як це зробили в усьому світі.

Білорусь залишилася єдиною країною Європи, де національний футбольний чемпіонат і інші масові спортивні заходи були припинені в зв'язку з епідемією.

У Білорусі також офіційно не оголошено карантин через коронавірус. Президент Олександр Лукашенко називає інформацію про коронавірус "психозом".