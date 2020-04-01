Білоруські фанати відмовилися ходити на футбольні матчі: не віримо статистиці про COVID-19

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Білоруський чемпіонат з футболу не припинено, попри епідемію коронавірусу. Ігри транслюють там, де раніше і не подумали б цього робити. І здебільшого сміються з нас", - йдеться в заяві фанатів футбольного клубу.
У зверненні до інших активних вболівальників вони зазначають: поки суспільству будуть брехати про реальну картину поширення захворювання, гродненські вболівальники не будуть відвідувати як домашні, так і виїзні матчі своєї команди. Фанати "Неману" закликають приєднатися до своєї акції також уболівальників інших клубів. Цей заклик вже підтримали ультрас солігорського "Шахтаря".
Гродненці також закликали Білоруську федерацію футболу призупинити чемпіонат, як це зробили в усьому світі.
Білорусь залишилася єдиною країною Європи, де національний футбольний чемпіонат і інші масові спортивні заходи були припинені в зв'язку з епідемією.
У Білорусі також офіційно не оголошено карантин через коронавірус. Президент Олександр Лукашенко називає інформацію про коронавірус "психозом".