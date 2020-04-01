Разумков підписав і направив на підпис закон про продовження виплати держдопомоги малозабезпеченим на період карантину

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Разумков підписав і направив на підпис закон про продовження виплати держдопомоги малозабезпеченим на період карантину

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав і направив на підпис президенту України Володимиру Зеленському закон, що продовжує виплати державної допомоги малозабезпеченим категоріям населення на період карантину в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт ВР.

Спікер Разумков підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямовані на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Як повідомлялося, законопроєкт №3275, прийнятий на позачерговому пленарному засіданні Ради у понеділок, гарантує на період карантину продовження виплат державної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інших видів державної допомоги, пенсії за інвалідністю.

Читайте також: Влада виплачуватиме допомогу найбіднішим верствам населення під час карантину, - Зеленський

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Топ коментарі
+2 Олександр Томах 2281dc78
....о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина.....то есть - всем!
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01.04.2020 16:47
+2 Старый зольдат
Лучше бы Венедиктова по просьбе Баканова подписала ордер на арест братанов - Ермаков. пока "кредиторы" им попки паяльниками не разорвали до смети.
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01.04.2020 16:48
+1 Підлога Маккартні
А семья зеленских малообеспеченная или нит? Разумков подписал и направил на подпись закон о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина - Цензор.НЕТ 9069
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01.04.2020 16:45
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