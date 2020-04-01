Разумков підписав і направив на підпис закон про продовження виплати держдопомоги малозабезпеченим на період карантину

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав і направив на підпис президенту України Володимиру Зеленському закон, що продовжує виплати державної допомоги малозабезпеченим категоріям населення на період карантину в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт ВР.

Спікер Разумков підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямовані на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Як повідомлялося, законопроєкт №3275, прийнятий на позачерговому пленарному засіданні Ради у понеділок, гарантує на період карантину продовження виплат державної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інших видів державної допомоги, пенсії за інвалідністю.

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