Шепетівський ремонтний завод передав ЗСУ 5 відремонтованих САУ "Гвоздика", - "Укроборонпром"

3396 14
Шепетівський ремонтний завод передав ЗСУ 5 відремонтованих САУ "Гвоздика", - "Укроборонпром"

ДП "Шепетівський ремонтний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передав Збройним силам України чергову партію з 5 відремонтованих самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

За словами директора Шепетівського ремонтного заводу Олега Туринського, в умовах карантину Шепетівський ремонтний завод був змушений вийти на простій, але частина працівників, задіяних у виконанні ДОЗ, вправно виконувала свою роботу із дотриманням безпекового режиму.

Всього у першому кварталі 2020 року Шепетівський ремонтний завод відвантажив Міністерству оборони України 20 відремонтованих одиниць техніки, з них 16 самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" та 4 самохідних гаубиць 2С3М "Акація".

Також читайте: Модернізований МіГ-29 поповнив склад бойової авіації ЗСУ

ДП "Шепетівський ремонтний завод" спеціалізується на ремонті ракетно-артилерійського озброєння, технічному обслуговуванні та ремонті базових шасі, а також виготовляє запасні частини, інструменти та приладдя для ракетно-артилерійського озброєння.

Оборона
армія Укроборонпром артилерія
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10 Danis Nielsen
Ливия. Сегодня турецкие #дроны уничтожили более 100 наемников #Хафтара и членов банды #Вагнера, 5 единиц бронированной техники и 2 самолета Су-22 на одной из авиабаз Хафтара

Ты понимаешь к чему это я ? 21 век на улице и война будет уже не такая как вчера . 10 -20 хороших дронов и польностью пи и з да 2000 гвоздикам . Вот на что надо держать курс , но зебил ЗЕ он же тупой не лох этого не понимает
показати весь коментар
01.04.2020 17:22
+2 Харе кришна 0af34550
Хорошо хоть не успели Шепетовский завод на металлолом вырезать
показати весь коментар
01.04.2020 17:30
+2 Alex_Dimitrov
Так это ж только в первом квартале 20го года - 20 штук САУ. До этого завод их же ремонтировал много лет. И не один он, вообще не бзди, сразу 2000 парашенских сау сюда не приедут.
показати весь коментар
01.04.2020 18:20
Дивитись коментарі