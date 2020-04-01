Супрун попросила в Ілона Маска апарати ШВЛ для України

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Колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун попросила американського винахідника і мільярдера, главу компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска передати Україні апарати для штучної вентиляції легенів.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Twitter  Маск повідомив, що готовий безкоштовно розіслати в лікарні світу апарати ШВЛ для порятунку тих, у кого важка форма перебігу хвороби COVID-19.

"У нас є додаткові схвалені FDA апарати. Доставимо в лікарні по всьому світу в регіони доставки Тесла. Пристрої і доставка - безкоштовно. Єдина вимога - щоб обладнання надійшло до пацієнтів негайно, а не зберігалося на складі. Будь ласка, дайте знати мені або Tesla", - написав він.

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У коментарі до "твіту" Маска звернулася Уляна Супрун.

"Мене звуть Уляна Супрун. Я - колишня глава МОЗ України. Україна потребує апаратів ШВЛ. Ми маємо їх лише 3500 на 37 млн осіб".

Супрун попросила в Ілона Маска апарати ШВЛ для України 01

Коронавірус і карантин
карантин Ілон Маск Супрун Уляна COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+71 No48
Шо, апять барыги Украину спасают!?
Клаваны, а вы шо?...
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01.04.2020 17:08
+65 Підлога Маккартні
Уляна красава, хоть что-то делает человек в отличие от шайки зебилов, которые в борьбу с коронавирусом вложили аж ноль хрен целых, ноль хрен десятых!!!! Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины - Цензор.НЕТ 1572
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01.04.2020 17:08
+58 Василий Филон
Уляна Супрун- МОЛОДЦА Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины - Цензор.НЕТ 2784
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01.04.2020 17:17
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