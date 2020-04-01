Убивство Шеремета: Суд продовжив арешт Кузьменко до 30 травня

Як передає Цензор.НЕТ, засідання проходило в закритому форматі через карантин і транслювалося на сторінці в Facebook "Free Dr Kuzmenko".
"У задоволенні клопотання адвоката про зміну запобіжного заходу відмовити, клопотання слідчого задовольнити - продовжити термін утримання під вартою підозрюваної до 30 травня включно", - зазначив слідчий суддя Олег Білоцерківець.
Як відомо, терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.