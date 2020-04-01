Fiat зіткнувся з КамАЗом на Миколаївщині, загинув водій легковика, - ДСНС. ФОТОрепортаж

4126 11
Fiat зіткнувся з КамАЗом на Миколаївщині, загинув водій легковика, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На трасі "Одеса-Миколаїв" сталася ДТП за участю легковика та вантажного автомобіля. Водій легкового автомобіля загинув на місці події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

1 квітня о 12:58 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на трасі М-14 "Одеса-Миколаїв" біля с. Червоне Березанського району Миколаївської області за участю легкового автомобіля Fiat Doblo і вантажного КамАЗа.

Внаслідок ДТП від отриманих травм на місці загинув водій легковика, водія вантажівки затиснуло конструктивними елементами транспортного засобу.

Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання деблокували чоловіка і передали бригаді швидкої медичної допомоги. Обставини з'ясовують співробітники правоохоронних органів.

Читайте також: Три особи загинуло, двох травмовано в ДТП на Львівщині, - Нацполіція

Fiat зіткнувся з КамАЗом на Миколаївщині, загинув водій легковика, - ДСНС 01

Fiat зіткнувся з КамАЗом на Миколаївщині, загинув водій легковика, - ДСНС 02
Fiat зіткнувся з КамАЗом на Миколаївщині, загинув водій легковика, - ДСНС 03
Fiat зіткнувся з КамАЗом на Миколаївщині, загинув водій легковика, - ДСНС 04
Fiat зіткнувся з КамАЗом на Миколаївщині, загинув водій легковика, - ДСНС 05

ДТП
ДТП Миколаївська область смерть ДСНС
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9 Чип
Интересная ситуация,при карантине почти одна машина на один километр да и то найдутся идиоты ухитрившиеся попасть в аварию.
показати весь коментар
01.04.2020 17:37
+3 кацахол
Це з якою швидкістю той фіатик летів? І чому на такій малій висоті?
показати весь коментар
01.04.2020 17:34
+2 belge
Fiat столкнулся с КамАЗом на Николаевщине, погиб водитель легковушки, - ГСЧС

Это была бы новость, если бы погиб водитель КамАЗа.
показати весь коментар
01.04.2020 17:37
Дивитись коментарі