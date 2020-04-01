З травня 8,6 млн пенсіонерів отримуватимуть проіндексовані пенсії, - Мінсоцполітики

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З травня 8,6 млн пенсіонерів отримуватимуть проіндексовані пенсії, - Мінсоцполітики

Кабмін ухвалив постанову про підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення в 2020 році. Відповідне рішення, розроблене Міністерством соціальної політики, було ухвалено 1 квітня на засіданні уряду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Постановою, зокрема, передбачено індексацію пенсій у травні 2020 року 6,9 млн пенсіонерів на 11%.

За словами Міністра соціальної політики Марини Лазебної, вказана індексація не охопить всіх пенсіонерів, фактично підвищення пенсії в середньому на 260 гривень отримають 6,9 млн пенсіонерів.

"Тому пенсіонерам, стаж роботи яких становить 30 років у жінок та 35 років у чоловіків, буде підвищено мінімальну пенсійну виплату до 2 100 гривень. З урахуванням цього, загалом підвищення у травні отримають 8,5 мільйонів пенсіонерів", - заявила Міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсіонерам почали виплачувати по 1 тис. грн допомоги, - Мінсоцполітики

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Топ коментарі
+7 belge
С мая 8,6 млн пенсионеров будут получать проиндексированные пенсии, - Минсоцполитики

Спасибо, кормилец. У меня ощущение, что от индексирования пенсий и зарплат выигрывают только супермаркеты, которые мгновенно подтягивают цены.
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01.04.2020 17:40
+4 Lvbnhj
З травня 8,6 млн пенсіонерів отримуватимуть проіндексовані пенсії, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 2876 З травня 8,6 млн пенсіонерів отримуватимуть проіндексовані пенсії, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9869
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01.04.2020 17:57
+3 Джавелин Рейнджер
Когда на пенсию пойдут. С мая 8,6 млн пенсионеров будут получать проиндексированные пенсии, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7382
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01.04.2020 17:42
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