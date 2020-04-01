З травня 8,6 млн пенсіонерів отримуватимуть проіндексовані пенсії, - Мінсоцполітики

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Постановою, зокрема, передбачено індексацію пенсій у травні 2020 року 6,9 млн пенсіонерів на 11%.
За словами Міністра соціальної політики Марини Лазебної, вказана індексація не охопить всіх пенсіонерів, фактично підвищення пенсії в середньому на 260 гривень отримають 6,9 млн пенсіонерів.
"Тому пенсіонерам, стаж роботи яких становить 30 років у жінок та 35 років у чоловіків, буде підвищено мінімальну пенсійну виплату до 2 100 гривень. З урахуванням цього, загалом підвищення у травні отримають 8,5 мільйонів пенсіонерів", - заявила Міністр.
Спасибо, кормилец. У меня ощущение, что от индексирования пенсий и зарплат выигрывают только супермаркеты, которые мгновенно подтягивают цены.