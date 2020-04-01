Ми допомагатимемо Україні і Грузії протистояти Росії, - посол США при НАТО

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Постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила, що Північноатлантичний альянс буде допомагати Україні і Грузії в протистоянні Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це він сказала під час пресконференції.

"Ми прихильні до всіх тих країн, які в майбутньому стануть членами НАТО. Ми хочемо всіх їх. І Грузію, і Україну. Ми хочемо, щоб їхні реформи йшли вперед, щоб вони могли взяти гору над російською дезінформацією та фактичним захопленням частини цих країн, Грузії та України. Росія має дозволити цим країнам мати суверенне управління, суверенну територію, кордони. І ми маємо наміри допомагати Грузії та Україні відповідати на російську агресію", – сказала Гатчісон.

Вона підкреслила, що НАТО не буде відмовлятися від своїх зусиль.

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"Ми маємо відкриті двері. Я думаю, про це говорить прийняття Північної Македонії [до НАТО]. І ми допомагаємо нашим партнерам, Грузії та Україні", – зазначила представниця США.