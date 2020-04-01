Ми допомагатимемо Україні і Грузії протистояти Росії, - посол США при НАТО

2027 35
Ми допомагатимемо Україні і Грузії протистояти Росії, - посол США при НАТО

Постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила, що Північноатлантичний альянс буде допомагати Україні і Грузії в протистоянні Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це він сказала під час пресконференції.

"Ми прихильні до всіх тих країн, які в майбутньому стануть членами НАТО. Ми хочемо всіх їх. І Грузію, і Україну. Ми хочемо, щоб їхні реформи йшли вперед, щоб вони могли взяти гору над російською дезінформацією та фактичним захопленням частини цих країн, Грузії та України. Росія має дозволити цим країнам мати суверенне управління, суверенну територію, кордони. І ми маємо наміри допомагати Грузії та Україні відповідати на російську агресію", – сказала Гатчісон.

Вона підкреслила, що НАТО не буде відмовлятися від своїх зусиль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО завтра схвалить новий пакет допомоги Україні та Грузії, - Столтенберг

"Ми маємо відкриті двері. Я думаю, про це говорить прийняття Північної Македонії [до НАТО]. І ми допомагаємо нашим партнерам, Грузії та Україні", – зазначила представниця США.

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10 Серый Вовк
Шо-то пока от вашей помощи толку маловато ...маловато, это мягко говоря .
показати весь коментар
01.04.2020 17:39
+7 dtrscnij grsrt
Ану, зараз подивимось, на работніков Лахти. Про «пєндосов, амєрікосов», послушаєм.
Як же вони пнуться з жил, щоб розсварити Україну, з її стратегічним союзником, США.
God bless USA!
Слава Україні !
показати весь коментар
01.04.2020 17:44
+7 legionary
ага, вместе с кубой и северной кореей помогают Мы будем помогать Украине и Грузии противостоять России, - посол США при НАТО - Цензор.НЕТ 8856
показати весь коментар
01.04.2020 17:46
Дивитись коментарі