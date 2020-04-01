Головлікар міськлікарні в Мелітополі і його заступник заразилися коронавірусом: 12 медиків пішли на самоізоляцію

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Головлікар міськлікарні в Мелітополі і його заступник заразилися коронавірусом: 12 медиків пішли на самоізоляцію

Головлікар мелітопольської міськлікарні і його заступник заразилися коронавірусом COVID-19, ще 12 медиків перебувають на самоізоляції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цю інформацію підтвердили "Укрінформу" в обласному лабораторному центрі МОЗ.

"Коронавірус діагностували у головлікаря КНП "ТМО "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги", ще 12 співробітників закладу перебувають на самоізоляції", - підтвердили в лабцентрі.

Крім того, хвора заступник головлікаря. У медзакладі на дзвінки не відповідають, на офіційному сайті ТМО відповідної інформації немає.

У Мелітопольській міськраді раніше повідомляли, що за минулу добу коронавірус лабораторно підтверджено у чотирьох мешканців Мелітополя.

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"Двох госпіталізовано в інфекційний стаціонар, вони отримують відповідне лікування. Ще два пацієнти перебувають на самоізоляції, під наглядом сімейних лікарів та отримують лікування в домашніх умовах. Стан пацієнтів оцінюється як легкий і середнього ступеня тяжкості. Проведення штучної вентиляції легень ніхто не потребує", - йдеться у повідомленні.

Двоє з хворих (серед яких і головний лікар) - виїжджали за межі України (Єгипет, країни Європи). Ще двоє можливо спілкувалися із зараженими людьми, у яких не було клінічних проявів інфекції.

Наразі визначається коло контактних осіб, за якими встановлюється медичний нагляд.

Загалом в області коронавірус діагностовано у 18 осіб (9 - жителі Запоріжжя, 6 - Мелітополя, 2 - Мелітопольського району, 1 - Бердянська).

Коронавірус і карантин
карантин Мелітополь COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+15 Rostyslav Komarnytsky
Посыпались медпрацівники. Мелітополь - не Київ. Районна лікарня - не Олександрівська. І захисного одягу тут тупо нема. Буде лише тепер, коли в одне місце перо залетіло. Те ж було у Монастириськах. Яка районна лікарня наступна? Тепер розумієте, чому медики звільняються? У мене не відкриється рот сказати про них щось погане.
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01.04.2020 18:07
+10 Поедатель Зябликов
Вначале зелёная власть заразит половину медиков. Параллельно вторая половина разбежится. Потом отправят народ на пожизненный карантин, с постоянным усилением строгости тюремного режима. 73%! Вы сделали это вместе. Поздравляю, сегодня ваш праздник! Главврач горбольницы в Мелитополе и его зам заразились коронавирусом: 12 медиков ушли на самоизоляцию - Цензор.НЕТ 9416
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01.04.2020 18:08
+10 Поедатель Зябликов
У Вас, деточка, очень плохо как с логикой, так и с воспитанием. Власть зелёного карлика не обеспечила элементарного при этом было заявлено, что всё сделано. Помните, али у Вас память девичья? А заражение медиков где-то там далеко к вопросу просто ни при чём.
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01.04.2020 18:14
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