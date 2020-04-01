Доплати до 500 гривень отримуватимуть 1,5 мільйона пенсіонерів, - ПФ

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1 квітня Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким пенсіонери старші за 80 років щомісяця отримуватимуть "компенсаційну виплату до пенсії" в розмірі до 500 гривень.

Як уточнюють у пресслужбі Пенсійного фонду, за квітень виплати отримають 1,5 мільйона пенсіонерів, інформує Цензор.НЕТ.

"Тим пенсіонерам, кому 80 років виповниться після 1 квітня 2020 року, щомісячна компенсація встановлюватиметься від дати досягнення такого віку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що постановою уряду доплата нараховуватиметься тим, хто отримує менше 9205 гривень на місяць.

"Крім того, якщо пенсіонер старший за 80 років має страховий стаж не менше 25 років чоловік або 20 років жінка, то після встановлення доплати розмір пенсії не може бути нижчим ніж 2600 гривень", - додають у ПФ.

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Виплати надбавок почнуться з 7 квітня.

Решту виплат (зокрема 1000 гривень для пенсіонерів, які отримують менше 5000 на місяць) Пенсійний фонд готовий здійснити відразу після того, як Верховна Рада внесе зміни до бюджету на 2020 рік.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 1 квітня ухвалив постанову, яка передбачає щомісячну доплату для пенсіонерів, старших за 80 років, на 500 гривень. Також документ передбачає одноразову допомогу в розмірі 1 тис. гривень для українців, пенсії яких менше 5 тис. гривень.