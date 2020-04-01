Кримського активіста Приходька перевезли в російський Краснодар, а 9 квітня розпочнеться суд, - правозахисники

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Обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 1 квітня повідомила "Кримська правозахисна група" зі слів родичів українського активіста.

За їхньою інформацією, зараз Приходько перебуває в Краснодарі. Найближчими днями його мають доставити в Ростов-на-Дону, де в Південному окружному військовому суді розглядатиметься по суті кримінальна справа.

Перше судове засідання призначено на 9 квітня.

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Крім підготовки до вчинення терористичного акту, українця звинувачують у придбанні, зберіганні і виготовленні вибухових речовин.

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці. 26 грудня окупаційний "суд" у Криму залишив під вартою до лютого українського активіста Приходька.

8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.