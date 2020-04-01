На Івано-Франківщині встановлено 65 випадків захворювання COVID-19, 5 осіб із коронавірусом померли, - ОДА

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В Івано-Франківській області станом на 1 квітня зафіксовано 65 випадків захворювання COVID-19, 5 осіб із коронавірусом померли, двоє з яких перебували в перинатальному центрі.

Про це повідомив на брифінгу т.в.о. голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів, інформує Цензор.НЕТ.

На сьогодні, зі 127 результатів випадків захворювання, лабораторно підтверджено COVID-19 у 65 осіб. 5 людей померло, з яких двоє перебували в обласному перинатальному центрі.

У свою чергу керівник Івано-Франківського обласного перинатального центру Юрій Павлушинський повідомив, що зараз у пологовому будинку є чотири пацієнтки з температурою. Їх перевели в окремі палати і провели експрес-тести на коронавірус, результати яких негативні. Аналізи направили в лабораторію на дослідження, завтра очікуються результати.

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За словами головного санітарного лікаря області Руслана Савчука, тестів і реагентів вистачає. Також найближчим часом додатково буде отримано ПЛР-тести корейського виробництва для виявлення коронавірусу, за допомогою яких зможуть швидше отримати результати зразків.