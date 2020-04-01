Очільник МОЗ Степанов: "Ми втричі збільшили оклад медпрацівникам, які борються з COVID-19"

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Очільник МОЗ Степанов: "Ми втричі збільшили оклад медпрацівникам, які борються з COVID-19"

Вже за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці МОЗ.

У повідомленні зазначається: "Наказом, який підписав Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, визначено перелік посад медичних працівників, яким з березня 2020 року здійснюється доплата:

- екстрений медичний технік;
- лікар-пульмонолог;
- лікар-інфекціоніст;
- лікар-патологоанатом;
- лікар-епідеміолог;
- лікар-лаборант;
- лікар-анестезіолог;
- лікар-радіолог;
- лікар-бактеріолог;
- лікар-рентгенолог;
- лікар-вірусолог;
- лікар загальної практики - сімейний лікар;
- лікар-терапевт;
- лікар-педіатр;
- лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19;
- сестра медична;
- молодша медична сестра (всіх найменувань);
- реєстратор медичний;
- сестра-господиня;
- водій.

Доплати здійснюватимуться у період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19".

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Коронавірус і карантин
заробітна плата карантин Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 саша паламарчук
Поверніть Супрун недоумки зелені!
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01.04.2020 19:03
+2 XENOmorph X e9763c3a
А людям без грошей,вони пропонують сидіти дома.
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01.04.2020 19:15
+1 Владимир Сухов e5dee246
Это надо было сделать полтора месяца назад, а не маски продавать, и рапортовать что министерство готово.
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01.04.2020 19:14
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