Кабмін ухвалив рішення про підтримку пенсіонерів, тепер депутати мають проголосувати за зміни до держбюджету, - Зеленський. ВIДЕО

4892

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив про заходи, які вживає влада для боротьби з поширенням коронавірусу і негативним впливом вимушеного карантину на українську економіку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"До Києва прибув черговий вантаж із Китаю - це кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тис. експрес-тестів, а також 40 тис. пар захисних окулярів. Крім цього, окремою доставкою в Україну вже прибуло 100 тис. ПЛР-тестів. Підкреслю, що ці і всі попередні вантажі рівномірно розподіляються і відправляються кожному регіону України.

Також сьогодні відбулося засідання уряду, на якому прийнято кілька важливих рішень. Дякую за підтримку ініціативи про щомісячну доплату в розмірі 500 гривень людям старшим за 80 років. Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане хоч трішечки легше.

Читайте також: Доплати до 500 гривень отримуватимуть 1,5 мільйона пенсіонерів, - ПФ

Крім того, хочу відзначити рішення про виплату в цьому місяці 1 000 гривень тим громадянам, які мають пенсію менше 5 000, а також певним вразливим категоріям населення. Важлива і запланована на 1 травня 2020 р. індексація пенсій", - повідомив президент.

Зеленський зазначив, що всі ці ініціативи вимагають ухвалення змін до Державного бюджету України.

"Впевнений, що народні депутати найближчими днями проголосують за ці зміни і не віднімуть у людей таку важливу підтримку", - підкреслив він.