Київ готовий за найгіршого сценарію переобладнати в госпіталі виставкові центри, - Кличко

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Київ готовий за найгіршого сценарію переобладнати в госпіталі виставкові центри, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що в разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу в столиці під госпіталі будуть переобладнані виставкові центри.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" в середу мер заявив, що в даний час в інфекційних відділеннях підготовлено близько 500 ліжок. "Ми готові розмістити, якщо буде необхідність, до 7 тисяч осіб у наших лікарнях", - сказав міський голова.

Він підкреслив: "Також ми розглядаємо різні можливості, зокрема і шлях, яким пішли в Австрії, коли виставковий центр перетворився на великий госпіталь".

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Коронавірус і карантин
карантин Кличко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 SANDY
толку з цих виставкових центрів, якщо лікувати нікому і нічим..... просто прийти, щоб здохнути не у власній хаті
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01.04.2020 19:38
+4 Власов Сергей b3083465
Две вселенные Украина и Южная Корея
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.

4 ч. ·

Будка для тестирования всех желающих на коронавирус в Южной Корее.Київ готовий за найгіршого сценарію переобладнати в госпіталі виставкові центри, - Кличко - Цензор.НЕТ 3850
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01.04.2020 19:43
+4 Leshek
а еще можно пустить под госпитали маетки можновладцев
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01.04.2020 19:48
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