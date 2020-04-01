Ворог 13 разів порушив режим тиші на Донбасі, поранено двох воїнів ОС, - пресцентр

506

Від початку доби збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - з використанням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

У повідомленні пресцентру Об'єднаних сил зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 10 обстрілів, передає Цензор.НЕТ.

"Вранці окупанти обстріляли з озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів наших захисників поблизу Павлополя. До вечора обстріл із БМП-1 зафіксовано в районі Пісків. По околицях Мар'їнки ворог двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Позиції Об'єднаних сил біля Новомихайлівки впродовж дня тричі обстріляли російські найманці з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Після обіду ворог двічі влаштував провокацію із застосуванням стрілецької зброї поблизу Пісків і один раз - біля Миколаївки", - зазначають у пресцентрі.

Читайте також: Найманці РФ з протитанкових гранатометів і БМП обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв із мінометів калібру 120 мм околиці Новотошківського, а з мінометів калібру 82 мм - позиції Об'єднаних сил неподалік Хутору Вільного і Новоолександрівки. По захисниках Хутору Вільного окупанти також застосували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Сьогодні, 1 квітня, внаслідок ворожих обстрілів зазнали поранень двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил, - інформують у пресцентрі. - евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставили у військово-медичні установи і надали належну медичну допомогу. Злочинні дії російських найманців не залишилися безкарними - військовослужбовці Збройних сил України дали жорстку відповідь із наявних вогневих засобів. Втрати противника уточнюються. Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано".

Нагадаємо, 31 березня збройні формування РФ знову вдалися до порушень режиму припинення вогню. Противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під час ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранень. Один воїн зі складу Об'єднаних сил зазнав мінно-вибухової травми, підірвавшись на міні російського виробництва.