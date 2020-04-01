За добу 31 березня в Італії від коронавірусу померло 727 осіб

3212 53
За добу 31 березня в Італії від коронавірусу померло 727 осіб

В Італії кількість летальних випадків, пов'язаних із коронавірусом, збільшилася до 13 155, кількість інфікованих перевищила 110 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише La Stampa.

За останні 24 години від наслідків коронавірусу померло 727 осіб. Вчора цей показник становив 837.

Порівняно з вчорашнім днем, кількість жертв вірусу в країні зменшилася на 110 осіб.

Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Італії зросла до 110 574 (на 4 782 більше, ніж вчора), з яких 13 155 померло і 16 847 вже вилікувалися.

Наразі 80 572 особи інфіковано коронавірусом, що на 2 937 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільше померло у північних регіонах Італії - Ломбардії (7593 особи), Емілії-Романьї (1732 осіб) і П'ємонті (886 осіб).

Читайте також: Італія продовжила українцям дозвіл на проживання до 15 червня

Коронавірус і карантин
Італія карантин COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6 Ksenia VB
За сутки 31 марта в Италии от коронавируса умерло 727 человек - Цензор.НЕТ 3522
показати весь коментар
01.04.2020 20:28
+5 SANDY
коли по Італії вже почнуть подавати дані в форматі "в живих залишилося ще....."?
показати весь коментар
01.04.2020 20:22
+5 бостууга
Так, для справки:
Щороку в Україні помирає майже 600 тисяч людей. Це майже усе населення Кривого Рогу. Або трохи більше ніж усе населення таких міст як Миколаїв чи Маріуполь.©

А тепер розділіть цю цихверку на 365...
показати весь коментар
01.04.2020 20:32
Дивитись коментарі