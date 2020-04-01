За добу 31 березня в Італії від коронавірусу померло 727 осіб

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В Італії кількість летальних випадків, пов'язаних із коронавірусом, збільшилася до 13 155, кількість інфікованих перевищила 110 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише La Stampa.

За останні 24 години від наслідків коронавірусу померло 727 осіб. Вчора цей показник становив 837.

Порівняно з вчорашнім днем, кількість жертв вірусу в країні зменшилася на 110 осіб.

Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Італії зросла до 110 574 (на 4 782 більше, ніж вчора), з яких 13 155 померло і 16 847 вже вилікувалися.

Наразі 80 572 особи інфіковано коронавірусом, що на 2 937 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільше померло у північних регіонах Італії - Ломбардії (7593 особи), Емілії-Романьї (1732 осіб) і П'ємонті (886 осіб).

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