За добу 31 березня в Італії від коронавірусу померло 727 осіб

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише La Stampa.
За останні 24 години від наслідків коронавірусу померло 727 осіб. Вчора цей показник становив 837.
Порівняно з вчорашнім днем, кількість жертв вірусу в країні зменшилася на 110 осіб.
Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в Італії зросла до 110 574 (на 4 782 більше, ніж вчора), з яких 13 155 померло і 16 847 вже вилікувалися.
Наразі 80 572 особи інфіковано коронавірусом, що на 2 937 більше, ніж днем раніше.
Найбільше померло у північних регіонах Італії - Ломбардії (7593 особи), Емілії-Романьї (1732 осіб) і П'ємонті (886 осіб).
Щороку в Україні помирає майже 600 тисяч людей. Це майже усе населення Кривого Рогу. Або трохи більше ніж усе населення таких міст як Миколаїв чи Маріуполь.©
А тепер розділіть цю цихверку на 365...