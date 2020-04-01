Два нові випадки COVID-19 виявлено на Одещині, громадяни повернулися з Франції і Туреччини, - ОДА

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Два нові випадки COVID-19 виявлено на Одещині, громадяни повернулися з Франції і Туреччини, - ОДА

В Одеській області лабораторно підтверджено ще два нові випадки захворювання коронавірусом у громадян, які повернулися з-за кордону.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

"Лабораторний центр МОЗ в Одесі отримав позитивні аналізи на чоловіка 1975 р.н. з міста Подільськ і на дівчину 2002 р.н. з міста Южне. Чоловік повернувся в Україну з Франції, де йому призначили жарознижувальні препарати. Уже в Подільському він звернувся в інфекційне відділення місцевої опорної лікарні", - написав Куций.

Дівчина повернулася з Туреччини і відчула, що занедужала. До цього діагноз COVID-19 було підтверджено у її батька. "Перебуває в стаціонарі Одеської міської інфекційної лікарні", - повідомив чиновник.

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На даний момент в Одеській області зареєстровано 14 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19.

Два нові випадки COVID-19 виявлено на Одещині, громадяни повернулися з Франції і Туреччини, - ОДА 01

Коронавірус і карантин
карантин Одеська область Куций Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+17 Ksenia VB
Зеля по всьому світіт коронавірус позбирав і дбайливо доправив в країну.
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01.04.2020 20:36
+17 Rodriges Campanola
Нихра вы не справитесь с эпидемией если дЫбилы-вредители каждый день всыпают через границу 5-7 тысяч новой заразы в виде заробитчан. А вы изолируйтесь здоровые а шайка бродячих фуценов будет шляться по Украине и разносить эту нечесть
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01.04.2020 20:37
+4 павел павлов имбик
пагуляли по заграницам
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01.04.2020 20:33
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