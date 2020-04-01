Зеленський по телефону обговорив з Ердоганом поставку в Україну респіраторів і захисних костюмів

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Співрозмовники обговорили ситуацію навколо поширення коронавірусу в світі і заходи, що вживаються в обох країнах з метою забезпечення захисту громадян. Було досягнуто низки практичних домовленостей щодо координації зусиль та співпраці між Україною і Туреччиною для боротьби з пандемією і її наслідками", - сказано в повідомленні.

Президент Туреччини пообіцяв невідкладно розглянути запити української сторони щодо постачання респіраторів і захисних костюмів.

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Окремо сторони обговорили ситуацію з українськими автоперевізниками на турецько-болгарському кордоні у зв'язку із забороною в'їзду до Туреччини. Ердоган запевнив Зеленського, що турецькі міністерства отримають доручення, і ситуація найближчим часом буде вирішена.