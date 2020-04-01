Контролюватиму слідство, але в політичних розборках груп впливу грати роль тарана не хочу, - "слуга народу" Чернєв про ситуацію з "записами Лероса"

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Депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Єгор Чернєв планує уважно стежити за ходом слідства навколо опублікованих його колегою Гео Леросом записів, щоб не допустити замовчування або фальшування.

Про це він заявив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, нардеп вважає, що вся оприлюднена інформація має стати предметом всебічного і неупередженого розслідування правоохоронних органів по суті.

"У разі підтвердження підозр у корупції всі фігуранти справи, незалежно від статусу і посади, мають відповісти згідно з чинним законодавством. Вважаю неприпустимим політичне переслідування народних депутатів, як і будь-яких інших громадян України, які заявляють про випадки корупції. Правоохоронні органи мають лише довести або спростувати викладені факти", - зазначив він.

Чернєв впевнений, що конфлікт, який почався, "може мати не тільки правовий, а й політичний характер", і підозрює, що за ним "стоять певні потужні угруповання, які використовують війну компроматів у власних корпоративних інтересах", тому не "братиме участі в цьому протистоянні".

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"Нещодавно ми об'єдналися навколо принципів і цінностей. Разом виступили проти прямих переговорів із ОРДЛО, домоглися звільнення Сергія Сивохо, змусили зібратися кворум у профільному комітеті при розгляді закону про банки і, нарешті, домоглися ухвалення цього закону в першому читанні. І у всіх своїх діях ми керувалися виключно інтересами українського народу.

Я і зараз уважно стежитиму за ходом слідства і контролюватиму процес, щоб не допустити ні замовчування, ні фальсифікації цієї справи, але в політичних розборках якихось груп впливу грати роль тарана не хочу.

Стояв і стоятиму на патріотичних, державницьких позиціях, незалежний від олігархічних кланів, і всі свої зусилля як і раніше направлятиму на розвиток держави і захист її національних інтересів", - підкреслив він.

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.