В Україні планують лікувати хворих COVID-19 плазмою пацієнтів, які перехворіли - співробітник ЦГЗ Славінська

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В Україні для лікування коронавірусної інфекції COVID-19 планують використовувати методику переливання плазми крові пацієнтів, які перехворіли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 29 березня в інтерв'ю YouTube-проєкту телеведучої Наталі Влащенко "Vласть vs Vлащенко" повідомила керівник відділу безпеки крові та донорства Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Ірина Славінська.

Вона розповіла, що Україна зараз перебуває на стадії розробки експериментального протоколу лікування. У роботі з плазмою українські фахівці використовують американські напрацювання.

"[Цей метод] ще ніхто не підтвердив. Ми паралельно йдемо з американським FDA (управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів)... Ми поки розробляємо [проєкт], хто може бути донором і як у цього донора брати кров. Є гіпотези, що кров має здати людина, яка перехворіла на COVID-19, і не довше двох тижнів має минути [після одужання]. Тобто якщо три тижні минуло, у нього, можливо, не буде потрібних антитіл у плазмі, і ця плазма може не допомогти. Ми дотримуємося насамперед рекомендацій FDA і ВООЗ для того, щоб правильно заготовити плазму. Але ще раз хочу підкреслити: це експериментальний метод. Ми по ходу дії будемо розуміти, у яких людей потрібно буде брати кров, а у яких - ні", - повідомила Славінська.

За її словами, в протоколі намагаються "максимально широко прописати, у кого і які компоненти крові брати і як це використовувати". "Яким хворим, як часто капати, з якою швидкістю", - розповіла вона.

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Славінська зазначила, що, швидше за все, донорами будуть люди, які перехворіли COVID-19 "не в найважчій формі".

"Ми не можемо порушувати наше законодавство. Наприклад, за ним донор, який мав високу температуру, місяць не може бути донором. Людина, яка вживала певні препарати, наприклад, антибіотики, два тижні не може бути донором. Це теж потрібно враховувати. Це не просто так було розроблено. Донорство - насамперед, щоб не нашкодити собі. Донорство має бути безпечним", - пояснила вона.

Паралельно з розробкою протоколу Центр громадського здоров'я шукає партнерів у регіонах, які готові приєднатися до проєкту.

"Ми паралельно в пошуках лікарень, які готові приєднатися не тільки до написання протоколу лікування, а й почати це використовувати. Місто Чернівці вже з нами... Ми намагаємося не тільки теорію надати людям, а й знайти пілотні лікарні, які будуть це використовувати", - уточнила Славінська.

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