Кількість інфікованих коронавірусом наближається до мільйона, - глава ВООЗ Гебреєсус

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Кількість інфікованих новим коронавірусом COVID-19 у світі наближається до одного мільйона осіб, заявив у середу гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"У найближчі кілька днів ми досягнемо одного мільйона підтверджених випадків зараження COVID-19", - сказав гендиректор на пресконференції ВООЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Гебреєсус висловив занепокоєння у зв'язку зі "стрімким зростанням і глобальним поширенням інфекції".

"За останні п'ять тижнів ми спостерігаємо майже експоненціальне зростання кількості нових випадків зараження COVID-19, який проник майже в кожну країну", - заявив Гебреєсус.

Він додав, що "кількість летальних випадків за останній тиждень збільшилася більш ніж удвічі" і найближчим часом кількість пацієнтів, що померли внаслідок зараження коронавірусом, збільшиться до 50 тис.

Згідно з останніми даними, у світі станом на 1 квітня зафіксовано понад 912 тис. випадків зараження новим коронавірусом, понад 45 тис. тих, що заразилися, померли. Тим часом, близько 192 тис. хворих одужали.

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