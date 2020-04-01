Кількість інфікованих коронавірусом наближається до мільйона, - глава ВООЗ Гебреєсус

"У найближчі кілька днів ми досягнемо одного мільйона підтверджених випадків зараження COVID-19", - сказав гендиректор на пресконференції ВООЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Гебреєсус висловив занепокоєння у зв'язку зі "стрімким зростанням і глобальним поширенням інфекції".
"За останні п'ять тижнів ми спостерігаємо майже експоненціальне зростання кількості нових випадків зараження COVID-19, який проник майже в кожну країну", - заявив Гебреєсус.
Він додав, що "кількість летальних випадків за останній тиждень збільшилася більш ніж удвічі" і найближчим часом кількість пацієнтів, що померли внаслідок зараження коронавірусом, збільшиться до 50 тис.
Згідно з останніми даними, у світі станом на 1 квітня зафіксовано понад 912 тис. випадків зараження новим коронавірусом, понад 45 тис. тих, що заразилися, померли. Тим часом, близько 192 тис. хворих одужали.
Скажений Путч. Нас не Ослаблять!@SkazhenyjPZh
Бесславный конец Северной Нигерии.
За шквалом событий мало кто осознает ту катастрофу, которая разворачивается в РФ и которая закончится исчезновением РФ с карты мира.
Главное. Нефть падала не раз и сейчас из объективных факторов она упала лишь в район $40 Brent, что было не критично для Кремля. Дальнейший же обвал до адских минимумов был рукотворным - это намеренно сделали саудиты с четкой целью: УБИТЬ РФ
Когда цена дошла до $40, страны ОПЕК+ (это плюс РФ) собрались, чтоб договориться ограничить добычу, чтоб остановить падение цен. От Москвы ожидали адекватного согласия, ибо это было в ее интересах. Но произошло поразительное. Делегация РФ отказалась от соглашения, но мало того!
Они повели себя фантастически нагло: досрочно покинули форум, и к тому же, как говорят, оскорбили принца Саудовской Аравии Забегая вперед, кремляди еще и развернули кампанию шельмования принца (как Пороха в Украине, представляете) и даже попытались устроить дворцовый переворот.
И тут я хочу сказать что все это привычное для Хла поведение. Кремляди вытирали ноги и об Макрона и пр, гадили на всех выборах в ЕС и США, подбивали гопоту к брекзитам и погромам в Париже. А в ответ жалкие европеоиды заискивали гопнику и все прощали. Саудиты прощать не стали.
Видя, что какие-то говнюки ведут себя по хамски, принц СА решил скотов проучить, причем по полной программе. Саудиты на полную открыли вентили и стали предлагать потребителям в ЕС свою нефть за бесценок. Российский рынок сбыта умер.