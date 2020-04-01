У Запорізькій області шість нових випадків COVID-19, - ОДА

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У Запорізькій області шість нових випадків COVID-19, - ОДА

У Запорізькій області зафіксовано шість нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької обласної державної адміністрації.

"За оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України 1 квітня в Запорізькій області зареєстровано 19 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19. Упродовж доби зареєстровано 6 нових випадків COVID-19", - сказано в повідомленні.

Стан хворих - легкої та середньої тяжкості, всіх їх ізольовано, їм надається необхідна медична допомога.

Крім того, на сьогодні в Запорізькій області троє пацієнтів одужали. Летальних випадків не зареєстровано.

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Коронавірус і карантин
карантин Запорізька область COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+1 АЛЕКС БОС
Снежный ком, а снежок с горы кунул ЗЕ.
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01.04.2020 21:33
+1 Irada
Ощущение такое, что все проведенные тесты положительные.
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01.04.2020 21:38
+1 Влад Запорожець
им вирус завезли, депутат от БЮТ, прямо на заседание региональной комиссии...
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01.04.2020 22:11
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