Відсутність співпраці з МВФ означає дефолт, а дефолт означає наступ Росії, - Порошенко

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Треба чесно сказати людям – дефолт, до якого Украіну штовхають деякі політики та олігархи – це відсутність зарплат, пенсій і наступ Росії.

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко в ексклюзивному інтерв‘ю телеканалам "Прямий", "Еспресо" та "5 канал", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"У нас стоїть питання не просто розвитку, а виживання країни. Хочу наголосити, що кошти, які будуть залучені, йдуть на покриття дефіциту бюджету – вони йдуть на виплату пенсій, бо Пенсійний фонд має дефіцит. Пенсії немає чим виплачувати. Треба чесно розмовляти з власним народом. Фонди боротьби з безробіттям не покриватимуть виплат по безробіттю людей, яких зараз примусово звільняють з роботи у зв’язку із зупинкою підприємств, у зв’язку з карантином. Люди похилого віку, самозайняті, ФОПи, які працювали в ресторанах, на ринках, – зараз все це закрито. Люди залишилися без коштів для існування, і залишилося в них на два тижні, на місяць грошей", – зазначив Порошенко.

"Подивіться, яка коаліція склалася проти прийняття цього закону – це є ОПЗЖ з Медведчуком, група Коломойського, Тимошенко з "Батьківщиною". Яку таку нелюбов до України в собі знайшли – до українського народу, до пенсіонерів, до всіх, що поставили інтереси олігарха Коломойського вище за інтереси України?", – наголосив Порошенко.

"Я хочу наголосити, що Зеленський залишився перед дуже непростим вибором: обрати або Україну, або Коломойського. На щастя, зараз вибір був зроблений на користь України. Як буде далі – я не знаю. Бо замість того, аби прийняти закон про банки в цілому, він був прийнятий в першому читанні. В які ігри ми намагаємося грати? Щоб зараз накидали поправок, затягнули і зруйнували таким чином напрямок співпраці з міжнаролними фінансовими організаціями", – застерігає Порошенко.

"Тому вибір простий: або депутати працюють на Росію, бо відсутність МВФ означає дефолт країни. А дефолт означає російський наступ. Або ми працюємо над порятунком держави, бо сьогодні мова йде не про розвиток, а про порятунок держави. І тут треба чесно говорити з народом. І тому ніхто навіть сумніву не мав, що "Європейська Солідарність" буде лідером цього процесу", – наголосив лідер партії.

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